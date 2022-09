Maria Ivete da Silva, de 74 anos, morreu no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 09/09/2022 19:32 | Atualizado 09/09/2022 19:46



Rio - A idosa Maria Ivete da Silva, de 74 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (9), um dia depois de ser vítima de uma bala perdida em Belford Roxo , na Baixada Fluminense. A moradora estava internada no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, em estado gravíssimo. Segundo testemunhas, ela foi baleada na cabeça durante um tiroteio no Parque Floresta.

O comando do 39º BPM (Belford Roxo) negou que estivesse fazendo operação no Parque Floresta, no momento em que a idosa foi baleada.

Maria Ivete chegou a realizar drenagem intracraniana na unidade e ficou sedada, mas não resistiu aos ferimentos.

Procurada, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que dará continuidade às investigações.