A idosa Maria ivete da Silva, de 74 anos, está internada no Hospital Estadual Adão Pereira NunesFoto: Reprodução/Internet

Publicado 09/09/2022 11:14 | Atualizado 09/09/2022 11:15

Belford Roxo – Uma moradora de Belford Roxo, identificada como Maria Ivete da Silva, de 74 anos, foi atingida na cabeça por uma bala perdida (arma de fogo) durante um tiroteio, nesta quinta-feira (08/09), no Parque Floresta, em Belford Roxo.

De acordo com testemunhas, durante a manhã e o início da tarde, uma intensa troca de tiros assustou os moradores locais.

A idosa foi socorrida inicialmente para o Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pilar, em Duque de Caxias, e em seguida, transferida para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, também no município caxiense, onde segue internada, em estado gravíssimo, após atendimento com neurocirurgiões, e realização de drenagem intracraniana. A idosa segue sedada.

Até o momento não se tem informações sobre os detalhes do tiroteio. Policiais militares do 39º BPM estiveram no local da ocorrência, mas o comando do Batalhão de Belford Roxo, nega que estivesse fazendo operação no Parque Floresta, no momento em que a idosa foi baleada.