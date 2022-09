O prefeito Waguinho inaugurou a Praça Ricardo Dias Adolfo, no Parque dos Ferreiras - Rafael Barreto / PMBR

O prefeito Waguinho inaugurou a Praça Ricardo Dias Adolfo, no Parque dos FerreirasRafael Barreto / PMBR

Publicado 08/09/2022 17:48 | Atualizado 08/09/2022 17:51

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), inaugurou, na terça-feira (06/08), a Praça Ricardo Dias Adolfo (“Tanque”), no bairro Parque dos Ferreiras. O novo espaço de lazer tem quadra poliesportiva, parque infantil, academia ao ar livre, bancos de madeira, iluminação de led, pista de caminhada e mesas de jogos. Durante a cerimônia, Vanessa Vicente David, viúva de Ricardo, recebeu uma placa de homenagem. “Tanque” foi subprefeito da região do Lote XV.

Waguinho destacou que a região Lote XV, onde fica localizado o Parque dos Ferreiras, vem recebendo diversas melhorias. Uma delas é o Complexo Regulador, que funciona ao lado de um Centro Avançado de Imagens. Em dois anos foram feitos 150 mil atendimentos.

Durante o evento, o prefeito Waguinho listou a série de melhorias que a Prefeitura fez no Parque dos Ferreiras e bairros da região do Lote XV Rafael Barreto / PMBR “Essa praça no Parque dos Ferreiras era uma reivindicação antiga de moradores. Procuramos deixar o espaço bem aprazível para que as famílias se reúnam para conversar, praticar esportes, ter o lazer. A região do Lote XV foi beneficiada com mais de 160 ruas saneadas, drenadas e pavimentadas. Brevemente iremos inaugurar o Hospital da Criança, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital da Mulher. Tudo em um complexo de saúde na Avenida Joaquim da Costa Lima”, concluiu Waguinho, destacando que a Prefeitura, em parceria com o governo estadual, está construindo o Hospital do Câncer, Hospital do Idoso, uma nova UPA no bairro Bom Pastor, uma maternidade, além de ampliar o Hospital Municipal, quer terá três andares.

Viúva e filhos se emocionam

Ao lado do prefeito Waguinho, dos filhos e do amigo da família, André, a viúva Vanessa se emocionou ao receber a placa de homenagem Rafael Barreto / PMBR Emocionada ao lado dos filhos Douglas, Isabela, Ana Beatriz e Ana Carolina, Vanessa Vicente David, 42 anos, enfatizou que foi casada com Ricardo durante 21 anos. Ela frisou que o marido sempre se dedicou ao trabalho e à família. “Tenho as melhores lembranças dele, que era muito conhecido aqui no bairro. Agradeço à Prefeitura pela homenagem, pois o nome do Ricardo ficará eternizado”, encerrou. “Meu pai foi um cara muito trabalhador e responsável. A homenagem é um reconhecimento”, disse Douglas Davi Adolfo, que se emocionou e não conteve as lágrimas durante as homenagens.

Moradora do bairro há vários anos, Fátima Barreto Silva, 56, aproveitou a inauguração para levar a sobrinha-neta Jéssica para brincar. Ela acentuou que o novo espaço ficou muito bem localizado. “O bairro ganhou uma ótima opção de lazer. Vou aproveitar para me exercitar na academia”, salientou.

Participaram ainda da inauguração secretários municipais, vereadores e público em geral.

Quem foi Ricardo Dias Adolfo

Ricardo Dias Adolfo, o Tanque, nasceu e se criou em Belford Roxo, no bairro Parque dos Ferreiras. Sempre atuante no local, Ricardo sempre estava disposto a ajudar o próximo. Morador da Rua Rio Tejo, Ricardo era subprefeito da região do Lote XV e se dedicava nos trabalhos de rua.

Ele morreu em junho de 2017, aos 44 anos, deixando saudade no coração da esposa Vanessa, dos filhos Douglas, Isabela, Ana Beatriz e Ana Carolina, além de moradores do bairro e familiares.