O desfile no bairro Sargento Roncalli abordou diversos temas, como a inclusão social - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 06/09/2022 17:32 | Atualizado 06/09/2022 17:39

Belford Roxo - Dezenove unidades escolares, sendo 15 municipais, duas estaduais e duas particulares participaram nesta terça-feira (06/09), no bairro Sargento Roncalli, em Belford Roxo, do penúltimo dia de desfiles cívicos em homenagem à Semana da Pátria com o tema "Brasil 200 Anos - Ler, Escrever e Sonhar: a Verdadeira Independência". Nesta quarta-feira (07/09), Feriado da Independência do Brasil, o desfile será na Avenida Floripes Rocha, no Centro.

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou que há dois anos não houve desfile por causa do distanciamento social. "Este ano retornamos e toda a Secretaria trabalhou com afinco para que a Semana da Pátria transcorra dentro da normalidade", acentuou Denis Macedo, ao lado de Rosângela Garcia (secretária Especial de Assuntos Pedagógicos), Rafael Araújo (subsecretário de Educação) e Adriana Busch secretária-executiva de Educação)

Alunos desfilaram com entusiasmo depois de dois anos de interrupção Rafael Barreto / PMBR A banda marcial da Secretaria Municipal de Educação abriu o desfile. A primeira unidade a entrar na avenida foi a Creche Municipal Prefeita Maria Lúcia Netto dos Santos, que trouxe em seu segundo pelotão uma homenagem à Independência, com figuras como o imperador Dom Pedro I e a imperatriz Maria Leopoldina. A Creche Amor à Vida desfilou logo em seguida. No pelotão de abertura, quatro crianças trouxeram as bandeiras do Brasil, do Estado do Rio, de Belford Roxo e da própria creche. Não faltaram ainda personagens como o Menino Maluquinho, de Ziraldo, e do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato.

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou que há dois anos não houve desfile por causa do distanciamento social Rafael Barreto / PMBR Terceira unidade a desfilar, a Creche Municipal Vereadora Maria de Fátima do Nascimento Nunes escolheu o seguinte tema: “Aluno a gente não escolhe, a gente acolhe". A Creche Municipal José Bernardo da Silva entrou em seguida, trazendo em destaque uma frase do escritor Monteiro Lobato: "Um país se faz com homens e livros". A Creche Municipal Manoel da Silva Curty abordou a contação de histórias.

Homenagem a quem trabalhou na pandemia

O desfile cívico das escolas atraiu grande presença de público no bairro Sargento Roncalli Rafael Barreto / PMBR Situada no bairro Sargento Roncalli, a Escola Municipal Tenente Mozart Pereira dos Santos destacou a importância do mundo da leitura, citando escritores e o educador Paulo Freire. Desfilando logo após a Tenente Mozart, a escola municipal Manoel Gomes prestou homenagem a todos os profissionais que estiveram prestando seus serviços durante a pandemia. O Ciep Municipalizado Constantino Reis mostrou a valorização da educação inclusiva e a importância de um mundo sustentável.

Com 680 alunos matriculados, a Escola Municipal Deputado Oswaldo Lima trouxe em um de seus pelotões alunos lembrando Dom Pedro I montado em seu cavalo. Já o Ciep Municipalizado Grande Othelo enfatizou a parceria da família e escola. A construção da leitura na infância foi uma das mensagens da escola municipal Pedro Antônio. A ativista educacional Malala Yousafzai também foi lembrada no desfile.

O Desfile Cívico no bairro Sargento Roncalli foi o penúltimo dia em homenagem à Semana da Pátria com o tema "Brasil 200 Anos - Ler, Escrever e Sonhar: a Verdadeira Independência" Rafael Barreto / PMBR A Escola Municipal Júlio César de Andrade Gonçalves lembrou a herança cultural dos indígenas e sua contribuição para o vocabulário. Alunos abriram uma arca com livros infantis em frente ao palanque das autoridades. A Escola Municipal Maria da Paz de Santana dos Santos levou para o desfile uma ala em alusão à independência. Já a Paulo Freire desfilou com temas, destacando-se, entre eles, "Desenvolvimento do Bicentenário da Independência" e "O amor pela pátria começa pela família".

A Escola Municipal José Pinto Teixeira abriu o desfile com um pelotão de bandeiras, seguido por um de crianças destacando a palavra alfabetização. O pelotão da EJA (Educação de Jovens e Adultos) fez uma homenagem ao escritor, advogado e abolicionista, Luiz Gama.

Desfilaram ainda o Ciep João Saldanha e Colégio São Jorge e o Colégio Estadual Tenente Otávio Pinheiro.