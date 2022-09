O Conselho de Cultura é formado por representantes do governo municipal e da sociedade civil organizada - Divulgação / PMBR

Publicado 05/09/2022 17:33 | Atualizado 05/09/2022 17:36

Belford Roxo - No último sábado (02/09), foi realizada a 6ª Conferência Municipal de Políticas Públicas Culturais e eleição do Conselho Municipal de Cultura de Belford Roxo. A Conferência e o conselho são duas das determinações por parte do Plano Nacional de Cultura, para que os municípios estejam aptos junto ao Governo federal. A função do Conselho é fiscalizar os atos do Governo e propor projetos junto à Secretaria.

"No atual governo realizamos todas as Conferências e eleições como determina a lei federal. A Conferência é uma das maneiras de dar voz à sociedade, a classe artística do município junto ao governo", destacou o secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes.

O secretário de Cultura, Bruno Nunes, destacou a importância do conselho Divulgação / PMBR O Conselho Municipal de Cultura é composto por cinco instituições, cinco artistas e cinco membros do governo. O mandato é de dois anos. Os cinco membros do governo são indicados pela Prefeitura. Já os membros da sociedade civil são eleitos por votos diretos dos artistas.