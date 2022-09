O SE Belford Roxo conseguiu mais um bom resultado antes da estreia na Série B2 - Divulgação

Publicado 02/09/2022 23:28 | Atualizado 02/09/2022 23:35

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo goleou por 7 a 0 o Itaboraí Profute Futebol Clube, em amistoso na tarde desta sexta-feira (02/09), no Estádio José de Amorim, em São João de Meriti. Os gols foram de Luquinhas, Rafael, Hudson Moreira, Paquetá, Bolinho, Jean Cláudio e Patrick Hulk.

Hudson Moreira (e) autor do terceiro gol e Jean Cláudio do quarto gol Divulgação

A SE Belford Roxo estreia na Série B2 do Campeonato Carioca, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), contra o Campos, no dia 11 de setembro, às 15h, no Estádio Antônio F. de Medeiros, fora de casa, na Região Norte Fluminense. A partida marcará a volta do seu artilheiro Hudson Moreira.