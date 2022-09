Marcos Lerroy, no alto do abre-alas, no Carnaval de 2022 - Divulgação

Belford Roxo - Com seu contrato de coordenador de destaques da Inocentes de Belford Roxo, renovado por mais um carnaval, o microempresário Marcos Lerroy, se encontrou essa semana com o carnavalesco Lucas Milato para tratar de assuntos referente aos destaques que irão compor os carros alegóricos e tripés no desfile de 2023, tais como: quantidade, posição, cor e o que cada um representará no enredo “Mulheres de barros”, que conta a história das paneleiras de Goiabeiras, da cidade de Vitória, Espírito Santo. Elas são grandes mulheres artesãs, que produzem panelas de barro.

“Para nós destaques, quanto mais cedo definirmos as questões das nossas fantasias, temos mais tempo para confeccioná-las com mais qualidade. A reunião com o Lucas foi muito proveitosa e brevemente serão entregues os figurinos a cada destaque. Agradeço ao presidente Reginaldo Gomes, por permitir que eu continue a frente dos destaques da Inocentes”, disse o coordenador de destaques da Inocentes de Belford Roxo, Marcos Lerroy.

O coordenador de destaques, Marcos Lerroy com o carnavalesco Lucas Milato Divulgação Marcos Lerroy, já desfila na Inocentes há mais de nove anos, com passagens, na Mocidade Independente de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Salgueiro, Caprichosos de Pilares e Império Serrano. Também já levou suas criações luxuosas para países como: Estados Unidos, Peru, Paraguai, Catar, Suíça, Argentina, Dubai, França e Rússia.

A tricolor da Baixada Fluminense será a última agremiação da Série Ouro da Liga-RJ, a desfilar no Sábado de Carnaval, no Sambódromo, no próximo carnaval.