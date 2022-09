A s crianças da Creche Municipal Jorge Victor desfilaram entusiasmadas - Rafael Barreto / PMBR

A s crianças da Creche Municipal Jorge Victor desfilaram entusiasmadasRafael Barreto / PMBR

Publicado 01/09/2022 19:10 | Atualizado 01/09/2022 21:02

O aluno Antonny Peck homenageou o eterno ídolo do automobilismo Ayrton Senna Rafael Barreto / PMBR

A importância da leitura foi destacada durante o desfile Rafael Barreto / PMBR

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou que as unidades escolares ficaram dois anos sem desfilar por causa da pandemia Rafael Barreto / PMBR

Os 200 anos de independência do Brasil foram lembrados por diversos alunos Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - As cores verde, amarelo e azul tomaram conta das ruas do bairro de Heliópolis, em Belford Roxo, nesta quinta-feira (01/09). Estampadas em bandeiras, faixas e roupas, as cores se misturaram ao laranja do uniforme dos alunos da rede municipal de ensino no primeiro dia de Desfile Cívico. Realizado pela Secretaria Municipal de Educação, esse ano o tema é. Ao todo, 26 escolas e creches deram um show de civismo em mensagens com os temas sobre leitura, inclusão, patriotismo, paz, Copa do Mundo e muitos outros. A Semana da Pátria acontece ainda nos dias 2, 5, 6 e 7 de setembro, sendo nesta sexta-feira (02/09), no Parque São José.Devido à pandemia, as unidades escolares ficaram dois anos sem desfilar. O secretário de Educação, Denis Macedo, lembrou a todos a importância da Semana da Pátria ser o momento de consciência cívica para as crianças. “É aqui que as escolas e creches apresentam seus trabalhos pedagógicos criativos produzidos nas salas de aula para compartilhar com toda a comunidade. Na época de pandemia, ficamos afastados, mas isso mudou e voltamos com os desfiles nas ruas justamente no bicentenário da independência. E ninguém melhor do que nossos alunos para demonstrar a importância desse ano para nós, de que a verdadeira independência é ler, escrever e sonhar, e assim, sonhar com um Brasil melhor. Isso é Belford Roxo fazendo história!”, destacou Denis Macedo, ao lado de secretários e vereadores.Para abrir o desfile, a Fanfarra tocou os hinos nacional e municipal, enquanto as crianças passavam. As creches foram as primeiras a desfilar trazendo frases como “A educação infantil transformando vidas e realizando sonhos” – Creche Geraldo Dias Fontes; “O ato de ler é mergulhar no mundo da imaginação com lições de histórias para a construção do amanhã” – Creche Amélia da Silva Magalhães; “Brasil independente é Brasil sem preconceito e sem desigualdade” – Creche Professora Tatiene Santos da Silva; “Atrás de uma criança que acredita em si mesma, existe uma família que acreditou primeiro: A paz é o caminho” – Creche Jorge Victor de Almeida; “Não nos apresse. Cada criança tem seu tempo para evoluir” – Creche Irene Leonor da Silva Costa (Tia Irene); Seguidas das escolas com faixas: “Contribuindo para a independência educacional de nossos alunos!” – Escola Santa Cruz; “É preciso que a leitura seja um ato de amor” – Escola Ernesto Pinheiro Barcellos.Vestido de prefeito Waguinho, o aluno da Creche Professora Tatiene Santos da Silva Miguel Marcos, 5 anos, chamou a atenção de todos. Seu pai Joffer Eron, 35, o acompanhou por toda a avenida e ficou orgulhoso do filho. “Gratidão, pois o Waguinho é o melhor que já tivemos em Belford Roxo. Acho importante que ele participe dos desfiles, sempre o incentivo. Para a gente, a independência significa liberdade, além de ser uma data comemorativa e representa muito para o nosso país. Foi tudo muito lindo”, disse Joffer. Acompanhando o desfile com a Creche Geraldo Dias Fontes, a merendeira Edneia Alves estava próxima ao seu neto Davi Fernandes, 4, que também desfilou pela creche. “Os alunos ensaiaram muito. As crianças já têm que crescer entendendo sobre civismo e por isso optamos por ele desfilar”, resumiu.Representando um dos maiores pilotos de fórmula 1 que o Brasil já teve, Antonny Peck Cobo da Silva, 10, usou a roupa para fazer a ligação do nome da Escola Ayrton Senna da Silva ao atleta.