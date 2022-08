Os conselheiros tomaram posse e terão mandato até 2024. Secretários prestigiaram a posse - Divulgação / PMBR

Os conselheiros tomaram posse e terão mandato até 2024. Secretários prestigiaram a posseDivulgação / PMBR

Publicado 31/08/2022 17:03 | Atualizado 31/08/2022 17:04

Belford Roxo - A Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida de Belford Roxo, realizou nesta quarta-feira (31/08), a posse dos novos conselheiros que farão parte do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI). O mandato é até 2024. Os empossados receberam o Estatuto, Lei e Regimento do CMPI. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é um órgão consultivo, deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas e ações voltadas para o idoso no âmbito do município.

A secretária da pasta, Cristiane de Carvalho Leonardo, a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Brenda Carneiro, o secretário municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, o secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Elvis da Internet, e representantes da sociedade civil participaram da cerimônia.



Membros do conselho:



Sociedade civil:



1- Grupo da Fraternidade Júlio Forain



Titular: Marinete dos Santos



Suplente: Ilgner Fernandes Tavares Vieira



2- Instituto Nova Esperança



Titular: Manuel Martins Guedes



Suplente: Rejane Mendes Bastos



3- Associação Brasileira de Reabilitação e Assistência aos Cegos e Surdos - ABRACES



Titular: Guaracy de Castro



Suplente: Iris Paschoal Leandro



4- Instituto Luz e Vida



Titular: André Silva Prata



Suplente: Silvia Barbosa Moura



5- Associação Beneficiente Resgatando Vidas



Titular: Márcia Santos da Silva



Suplente: Francisco dos Santos Silva



6- ONG Sublimes



Titular: Jandyra da Penha Francisco Rosa



Suplente: Almezindo Alves da Silva



7- Associação Cultural e Recreativa Afoxé Raízes Africanas Ilê Ômim Lôre



Titular: Enock Alves de Oliveira



Suplente: Maria Isabel Vitorino



Governamental:



Secretaria Municipal de Saúde



Titular: Stefani Conceição da Silva



Suplente: Dayane Stefany Luiza dos Santos



Secretaria Municipal de Educação



Titular: Zelidia Monteiro Barbirato



Suplente: Wagner Francisco Devens dos Santos



Secretaria Municipal de Cultura



Titular: Hildon Desidério



Suplente: Mariane Lima



Secretaria Municipal de Esporte



Titular: Meire Lucia de Carvalho Silva



Suplente: Edinaldo Campos Marques



Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher



Titular: Fernanda Nascimento Azevedo



Suplente: Miriam dos Santos Nazário Moura



Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência



Titular: Ana Paula Cândida de Almeida



Suplente: Ana Paula Pereira



Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida de Belford Roxo



Titular: André Luis de Almeida Silva



Suplente: Rodrigo Pessanha da Silva