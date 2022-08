Belford Roxo

SE Belford Roxo Sub-17 perde para o Brescia e acaba eliminada da Série C do Cariocão

Sinistrinhos de Bel foram derrotados pelo time de Magé por 2 a 1, no jogo de volta da semifinal do Estadual, no Estádio Nélio Gomes

Publicado 29/08/2022 22:56 | Atualizado há 1 dia