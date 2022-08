A partida recebeu boa presença de público no jogo de volta da semifinal. No jogo de ida em Magé, aconteceu empate em 0 a 0 - Divulgação / SEBR

Publicado 29/08/2022 22:56

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-17 foi eliminada do Campeonato Carioca da Série C, neste domingo (28/08), ao ser derrotada pelo Brescia por 2 a 1, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. O gol belforroxense foi marcado pelo atacante Eriky.

A partida que recebeu boa presença de público, com os portões abertos, foi válido pelo jogo de volta da semifinal da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). No jogo de ida, em Magé, na semana anterior, aconteceu empate em 0 a 0.

Na outra semifinal, o Paraty derrotou o Império Serrano por 3 a 2, e garantiu vaga final contra o Brescia.

PROFISSIONAL

A equipe profissional da Sociedade Esportiva Belford Roxo segue em ritmo forte de treinamentos, visando a estreia no Campeonato Carioca da Série B2, no dia 11 de setembro, contra o Campos, fora de casa.