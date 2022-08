Os jogadores treinaram jogadas ensaiadas visando o jogo semifinal - Divulgação

Os jogadores treinaram jogadas ensaiadas visando o jogo semifinal Divulgação

Publicado 27/08/2022 07:22

Belford Roxo - Os jovens jogadores da Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-17 estão prontos para a segunda batalha contra o Brescia, no jogo de volta da semifinal que vale uma vaga na final do Campeonato Carioca da Série C Sub-17, que acontece neste próximo domingo (28/08), às 10h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo.

O jogadores realizaram vários treinos táticos durante a semana Divulgação “Treinamos a semana inteira e temos que sair da partida com o passaporte para a finalíssima. Este jogo será decisivo para nossa equipe, por isso peço que a torcida do Belford Roxo compareça em peso no estádio para dar aquela força, que será fundamental para alcançarmos a vitória”, disse o auxiliar técnico, Carlos Eduardo Daher (Cacá do Raça).

Os Sinistrinhos de Bel, pela melhor campanha na primeira fase, só precisam de um empate para disputar a final da competição da Federação de Futebol Estado do Rio de Janeiro (Ferj). No jogo de ida, em Magé, houve empate em 0 a 0.

O auxiliar técnico Cacá do Raça confia na vitória com a ajuda da torcida Divulgação Os portões do Estádio Nélio Gomes estarão abertos, a partir das 9h, e a entrada é gratuita.