Carlinhos do Salgueiro com suas alunas suecas - Divulgação

Publicado 26/08/2022 11:08 | Atualizado 26/08/2022 11:10

Belford Roxo - O internacional showman, o coreógrafo Carlinhos do Salgueiro, que recentemente assumiu a direção de coreografia e performance da Inocentes de Belford Roxo, mais uma vez fez suas malas e saiu em turnê para fazer o mundo sambar. Desde a última semana, o artista está na Europa realizando workshops e levando o samba brasileiro para o exterior. Famoso por inserir coreografias que misturam desde a dança popular e folclórica até a erudita, na arte do samba no pé, Carlinhos ganhou fama mundial e seus ensinamentos são requisitados nos quatro cantos do planeta.



O autorretrato que Carlinhos do Salgueiro que recebeu em Portugal Divulgação

“A cada viagem uma surpresa e um aprendizado que levo para vida. Dessa vez fiquei chocado com a homenagem que fizeram para mim em Portugal, quando me presentearam com um autorretrato meu. Antes éramos contratados só para fazer shows, mas hoje somos reconhecidos como difusores da nossa arte e com isso foram abertos espaços em todo mundo. Tenho vários passistas que ensinei a sambar e agora estão ministrando aulas em outros países. Viva o nosso samba!”, disse o coreógrafo.

A turnê de Carlinhos do Salgueiro teve início no dia 17 e terminará no dia 31 de agosto com passagens por vários países Divulgação A turnê teve início no dia 17 de agosto e terminará na próxima quarta-feira (31/08), com passagens pelos países: Portugal, Suíça, Inglaterra, Austrália e Uruguai. Em Londres (ING), Carlinhos fará um curso na Pineapple Dance Studios, que é um complexo de estúdio de dança, escola de artes cênicas e marca de roupas e óculos, muito famoso na Inglaterra.