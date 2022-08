O criminoso estava foragido há dois anos, e era considerado um dos matadores da milícia de Nova Aurora - Reprodução / PCERJ

Publicado 25/08/2022 15:06 | Atualizado 25/08/2022 15:07

Belford Roxo – Policiais civis da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO), prenderam na manhã desta quinta-feira (25/08), o miliciano identificado, como, Isaias da Silva de Souza, conhecido como "Borel" ou "Mata Rindo". O criminoso que atuava no bairro de Nova Aurora, tinha um mandado de prisão pelo crime de associação criminosa e estava foragido há dois anos, e era considerado um dos matadores da milícia local.

“Mata Rindo” foi localizado com informações do Setor de Inteligência, da DRACO, que fizeram um cerco na Rua Francisco Neto, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, onde o miliciano estava escondido em um imóvel, acabando sendo preso no local.

O preso foi conduzido ao sistema carcerário.