Uma das novidades do time foi a volta do atacante Hudson Moreira - Edson VHL / SEBR

Publicado 24/08/2022 21:11 | Atualizado 24/08/2022 21:21

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo, em fase de preparação para o Campeonato Carioca da Série B2, derrotou em amistoso nesta quarta-feira (24/08), o Futuro Bem Próximo/MG por 3 a 1, no Estádio José de Amorim, em Coelho da Rocha, São João de Meriti. Os gols foram de Paquetá, Marcos Felipe e Luquinha.

O SE Belford Roxo, após conquistar o Campeonato da Série C, no último mês, teve um recesso de dez dias, retornando em seguida com as atividades de de treinos, comandadas pelo técnico Diego Brandão.

Jogadores do SE Belford Roxo após o jogo-treino contra o Futuro Bem Próximo Edson VHL / SEBR “Fizemos um planejamento para não perder o pique, por isso logo que terminamos o Cariocão, como campeões, iniciamos as avaliações físicas e os treinos para próxima temporada, pois temos a vantagem de ter mantido 95% dos jogadores que participaram da competição da Série C. Hoje foi o primeiro de uma série de amistosos agendados para serem realizados, antes do campeonato", disse o gerente de futebol, Jackson Macedo.

Uma das novidades do time foi a volta do atacante Hudson Moreira, e a saída do atacante Santos e do volante Caio, que retornaram para o Paduano

O gerente de futebol Jackson Macedo destacou a importância do amistoso Edson VHL / SEBR

No dia 11 de setembro, o SE Belford Roxo estreia na Série B2 do Estadual, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), contra o o Campos, no Estádio Ângelo Carvalho, na região Norte Fluminense no Estado.