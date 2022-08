Belford Roxo

SE Belford Roxo Sub-17 empata com o Brescia e fica perto da final da Série C do Cariocão

Neste domingo (21/08), os belforroxenses empataram em 0 a 0 com o Brescia, no Campo de Pau Grande, em Magé, na partida de ida da semifinal

Publicado 22/08/2022 19:04 | Atualizado há 1 dia