Carlos Eduardo levou o filho Bernardo Levate para tomar a dose da vacina contra a poliomielite - Matheus Breda / PMBR

Publicado 22/08/2022 18:01 | Atualizado 22/08/2022 18:01

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo disponibilizou no último sábado (20/08), 34 postos de saúde para o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite (crianças até cinco anos) e a multivacinação (para crianças e jovens até os 15 anos que necessitam atualizar a caderneta de vacinação). Mas, a campanha continua até o dia 9 de setembro, nos mesmos pontos de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Acompanhando de perto a campanha de vacinação vigente, de acordo com o calendário do Ministério de Saúde, o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, explicou que todos os postos de vacinação possuem o equipamento necessário para que as pessoas dos quatro cantos da cidade possam ter acesso às vacinas. “Estamos investindo cada vez mais para que a cobertura vacinal seja completa e de fácil acesso. Nosso objetivo é facilitar para que as crianças e jovens estejam com as cadernetas completas e sempre tomando as doses de reforços no tempo certo”, garantiu.

Diversas unidade de saúde estão inseridas na campanha de vacinação contra a poliomielite Matheus Breda / PMBR Carlos Eduardo, 32 anos, pai do pequeno Bernardo Levate, 3, contou que viu o anúncio do Dia D nas redes sociais e levou o filho bem cedinho à Policlínica Neuza Brizola para garantir sua dose contra a poliomielite e gripe. “Essa campanha é a melhor coisa, tem que acontecer sempre! Muitos pais não sabem quais vacinas estão disponíveis e campanha assim ajuda muitas crianças na prevenção das doenças. Em relação aos cuidados pelas nossas crianças, a prefeitura tem feito um bom trabalho e a saúde só tem crescido em nosso município”, destacou Carlos.

Pontos de vacinação:

Policlínica Regional Neuza Goulart Brizola;

Policlínica Regional de Heliópolis;

Policlínica Regional de Nova Aurora;

Policlínica Regional Antonino Gomes de Oliveira - Santa Maria;

Policlínica Regional do Parque São José;

Policlínica Regional do Parque Amorim;

Policlínica Itaipu;

Policlínica Mariza Ribeiro da Silva - Redentor;

Policlínica Maria Lúcia Barboza de Carvalho - Palmeirinha;

USF Bela Vista;

USF Ererê;

USF Jardim do Ipê I e II;

USF Maria Anésia;

USF Onofre Aniceto;

USF Parque dos Ferreiras;

USF Parque Esperança I e II;

USF Antônio Francisco Ribeiro;

USF Xavantes I e II;

USF Edir Henrique Gandra;

USF Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco);

USF Santa Maria I, II e III;

USF José Luiz de Oliveira (Zé do Trenzinho);

USF José Venâncio (Zé Cabeção);

USF Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa;

USF Rosa Sá Lourenço da Silva;

USF Nivaldo Cardoso de Moura;

UBS Ismael de Castro Rosa;

UBS Manoel Batista Almeida Filho;

UBS Jorge Tayano Dias;

UBS Santa Marta;

UBS Maria de Fátima da Silva (Begônia);

UBS José Benachio;

UBS Alfredo Alencar;

UBS Jeferson da Silva Resende.