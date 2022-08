O técnico Ricardo Sigolo no treinamento da equipe durante a semana - Divulgação

Publicado 20/08/2022 11:10 | Atualizado 20/08/2022 11:11

Belford Roxo - Os jovens craques da Sociedade Esportiva Belford Roxo iniciam neste domingo (21/08) as semifinais do Campeonato Carioca Sub-17 da Série C. O confronto contra o Brescia FC acontece, às 13h, no campo do Esporte Clube Pau Grande, em Magé. Os Sinistrinhos de Bel esperam um bom resultado para o jogo de volta no dia 28 de agosto, no Estádio Nélio Gomes. Paraty e Império Serrano disputam a outra semifinal na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

“Vamos partir para mais um desafio com humildade, fé em Deus e pé no chão. Sabemos que o adversário está na semifinal, porque merece, mas confiamos que vai dá bom, nesse primeiro jogo, pois nosso time está preparado. Os meninos estão muito focados e sabem que o bom desempenho significa estar praticamente com as mãos na taça, glorificando todo o nosso esforço”, disse o coordenador da SE Belford Roxo, Marcos Leandro.

O coordenador Marcos Leandro acredita em um bom desempenho da equipe sub-17 contra o Brescia Matheus Sanches / SEBR A Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-17, terminou a fase classificatória da competição em primeiro lugar, sendo que no último jogo, venceu o CAAC Brasil com a goleada de 6 a 1.

O técnico Ricardo Sigolo não pretende fazer nenhuma alteração na escalação da equipe para o jogo deste domingo. Durante os treinos táticos e físicos dessa semana, foram testados os titulares que participaram da última partida e todos estão em plenas condições físicas de entrarem em campo.