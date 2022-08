O artilheiro Hudson fazendo um dos seus gestos característicos, após fazer gol - Divulgação

Publicado 19/08/2022 16:32 | Atualizado 19/08/2022 16:34

O homem gol (centro), sendo abraçado pelos torcedores do Belzão, durante sua apresentação, na Vila Olímpica de Belford Roxo Victor Souza / SEBR

Belford Roxo - O "homem gol", o artilheiro Hudson Moreira, de 27 anos, está de volta a Sociedade Esportiva Belford Roxo. O atacante se apresentou essa semana para alegria da galera. E para dar-lhe boas-vindas, um grupo de torcedores foram a Vila Olímpica de Belford Roxo, nesta quinta-feira (19/08), e aproveitaram para abraçar e tirar fotos com o jogador, que encantou a todos com seus gols, durante a temporada do Cariocão da Série C 2021, atuando na equipe belforroxense.“Tô feliz! Passei um período fora, adquirindo mais experiência, mas sempre em contato com meus amigos jogadores e com meu técnico Diego Brandão. Voltei para minha casa e fui recebido com manifestações de carinho da torcida. O único modo de retribuir esses gestos carinhosos é com muitos gols”, disse o artilheiro Hudson.No Campeonato Carioca da Série C de 2021, o atacante totalizou 12 gols pelo Belzão. Em 2022, jogou pelo Madureira Futebol Clube e pelo Artsul Futebol Clube.Os irmãos José Lucas Siqueira, de 8 anos, e Luís Miguel Souza, 7, foram com o pai Messias Pinto, 37, prestigiar o seu ídolo. “Assim que soube que o Hudson estaria aqui, falei com meus filhos e partimos para a vila, ele é um craque. Lembro do jogo contra o Itaboraí Profute, que ele fez dois golaços, um de falta e o outro com bola cruzada. Ele voltou e vamos ver muitos gols do Belzão, na B2”, falou Messias Pinto.Após passar por todos os exames médicos, o jogador deverá iniciar o treinamento específico com a equipe, para iniciar a competição pela B2, em setembro.