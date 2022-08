O evento contou com palestras informativas com profissionais da unidade para as gestantes e pacientes presentes - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/08/2022 16:16 | Atualizado 19/08/2022 16:18

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo está realizando diversas ações de conscientização do Agosto Dourado durante todo o mês. O tema deste ano é “Apoiar a amamentação é cuidar do futuro” e tem como objetivo fortalecer o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida da criança e sua continuidade até os dois anos ou mais. Nesta sexta-feira (19/08), foi a vez da Clínica da Mulher realizar palestras informativas com profissionais da unidade para as gestantes e pacientes presentes.



De acordo com a secretária especial de Atenção à Saúde da Mulher, Priscila Musser, são realizados por mês 800 atendimentos de pré-natal. Ela também explicou que a unidade é a única que tem obstetra de risco e o agendamento é realizado de segunda a sexta, de 7h às 16h. “Amamentar é um ato de amor, e é isso que tentamos passar para as nossas gestantes, assim como o aleitamento é importante para os primeiros meses do bebê e os casos que tem que ter reforço. Na clínica fazemos pré-natal todos os dias, só vir com as ultras, exames e cópias dos documentos. Também fazemos agendamento de cesárias com ligadura. Tem que estar com 28 semanas e pré-natal em dia para agendarmos com o cirurgião”, informou Priscila.



Durante a palestra, a enfermeira obstetra Gabriela Mariano apresentou várias formas de fazer o aleitamento, sempre com a orientação de um pediatra até a introdução alimentar. “É necessário que as gestantes tenham cuidado com o aleitamento, pois é o momento de contato de mãe e filho. Além de nutrir a criança, a protege e ajuda em seu desenvolvimento. Também falamos sobre dicas de como cuidar da mama e se autoconhecer para saber como alimentar seu filho”, explicou Gabriela ao lado da também enfermeira Jaqueline Madureira.



Grávida de seu terceiro filho, Thamires Motta, 27 anos, fez todo o acompanhamento da primeira gravidez na Clínica da Mulher Rafael Barreto / PMBR



O obstetra de risco, Roger Dias, destacou a importância dos exames e vacinas estarem em dia. “Quando a gravidez é descoberta, é necessário fazer todos os exames logo de início. Para esse auxílio, os testes de gravidez vão ser implementados nas unidades de saúde. Ainda na Clínica da Mulher fazemos a colocação de DIU até para quem ainda não tem filhos e vasectomia, que às vezes é melhor do que a mulher se submeter a uma cirurgia”, resumiu.



Grávida de seu terceiro filho, Thamires Motta, 27 anos, fez todo o acompanhamento da primeira gravidez na Clínica da Mulher e retornou para fazer o mesmo com seu terceiro filho. "Todos os exames são feitos aqui mesmo e faço de qualquer tipo. E o atendimento é maravilhoso. Essa já é minha terceira gravidez, então já estou ciente de algumas coisas, mas outras eu não lembrava e me ajudou muito a relembrar. Para as mães de primeira viagem que não tem muita informação, aqui com as orientações acredito que elas saíram com as dúvidas esclarecidas. Acho muito importante o aleitamento materno, meus filhos foram alimentados com ele e priorizo isso. É cansativo e demanda muito tempo da gente, mas vale a pena ver nossos pequenos ali e a gente dando amor através do leite materno", disse Thamires.

A Clínica da Mulher de Belford Roxo está realizando eventos para comemorar o Aposto Dourado Rafael Barreto / PMBR