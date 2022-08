Técnico Diego Brandão, orgulhoso segurando a taça de campeão Carioca da Série C - Divulgação

Técnico Diego Brandão, orgulhoso segurando a taça de campeão Carioca da Série CDivulgação

Publicado 17/08/2022 19:15 | Atualizado 17/08/2022 19:24

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo renovou essa semana o contrato com o técnico Diego Brandão, de 36 anos, por mais uma temporada. Este ano, o treinador comandou a equipe campeã do Campeonato Carioca da Série C, que garantiu o acesso para a Série B2 do Estadual, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. A competição já começa em setembro.



“Essa renovação é muito importante e me deixa feliz. Significa que continuarei dando sequência a um trabalho de sucesso. Há quatro anos saí do Brasil, onde tinha uma vida estável para deixar de trabalhar nas categorias de base e começar o trabalho profissional. Foi uma decisão muito difícil, pois tenho família e você arriscar assim é bem complicado! No exterior conquistei campeonatos e adquiri técnicas modernas de treinamentos, que passei a usar aqui. Hoje vejo o resultado de todo meu esforço com a conquista do título de campeão do Cariocão da Série C e também, a homenagem que recebi da imprensa como o melhor treinador do campeonato", disse Diego Brandão.

A trajetória de Diego Brandão começou como preparador físico no Resende Futebol Clube, em 2006. No ano seguinte, tornou-se auxiliar técnico do Boavista Sport Club, Guanabara Esporte Clube, em 2008 e em 2009, foi auxiliar técnico do sub-20 do Club de Regatas Vasco. Em 2011, foi contratado pelo Sharjah FC, dos Emirados Árabes, conquistando dois campeonatos e um vice-campeonato com a equipe sub 19 (Campeão Nacional 2011-2012; Campeão da Copa do Rei 2013-2014; segundo lugar na Copa do Rei 2011-2012). Sua volta para o Rio de Janeiro aconteceu em 2015, como auxiliar técnico da Associação Atlética Portuguesa e, em 2016, voltou para o Sharjah FC, sendo campeão Nacional sub 14 na temporada 2017-2018. Em 2019, atuou no São Cristóvão. No ano seguinte (2020) teve uma breve passagem pelo Olaria. No Cariocão de 2021, colocou o Belford Roxo em terceiro lugar. Em seguida teve uma breve passagem pelo Bonsucesso pela Série B2, logo retornando a equipe belforroxense.

A Sociedade Esportiva Belford Roxo, sob o comando de Diego Brandão, foi líder absoluto durante toda temporada do Campeonato Carioca da Série C. "Agradeço a Deus pelas oportunidades e sabedoria que tem depositado em mim, a minha esposa Marcela por estar sempre ao meu lado, ao meu pai Gaúcho pelo incentivo, aos amigos e parentes por toda torcida, a minha comissão e staff pelo excelente trabalho que executamos, ao meu braço direito Marsón Almeida, aos meus atletas pela confiança e ao presidente Reginaldo Gomes por ter sido incansável, na busca de estruturas para realização dos trabalhos", ressaltou Diego Brandão.

“Costumo dizer “o que é bom tem que continuar”, renovar o contrato do Diego Brandão para comandar mais uma vez o time profissional do SE Belford Roxo, significa ter a certeza que mais uma vez levaremos o nome da nossa cidade e do nosso esporte ao mais alto do topo, trazendo mais orgulho para a população, que bate no peito por ter um time de futebol campeão”, falou o presidente da Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes.