Com o auxílio de uma enxada, os policiais militares localizaram as drogas enterradas em um galãoTwitter / Pmerj

Publicado 17/08/2022 14:40 | Atualizado 17/08/2022 14:44

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) durante patrulhamento na manhã, desta quarta-feira (17/08), na área de mata da Comunidade São Leopoldo, em Belford Roxo, localizaram uma grande quantidade de drogas enterradas no local.Com o auxílio de uma enxada, os agentes localizaram as drogas enterradas em um galão. A ocorrência será registrada na 54º DP (Belford Roxo).Desde as primeiras horas desta quarta-feira, policiais militares do 39º BPM, com apoio de unidades do 3º Comando de Patrulhamento de área (3º CPA), realizam uma operação nas comunidades Parque Floresta e São Leopoldo. A ação visa desarticular ações criminosas ligadas ao tráfico de drogas na região.A operação segue em andamento.