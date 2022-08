Leandro Santoro e André Pereira (no centro) junto com as crianças da Escolinha de Futebol do Volta Redonda, no Manhoso - Divulgação

Publicado 15/08/2022

Belford Roxo – Uma parceria que vem colhendo frutos entre o tradicional clube do Sul Fluminense e a Baixada Fluminense. A Escolinha de Futebol do Volta Redonda Futebol Clube, no Manhoso, em Belford Roxo, homenageou no último final de semana, Leandro Santoro, empresário que vem apadrinhando o projeto, com benefícios que estão ajudando dezenas de crianças da região que sonham em se tornar jogadores profissionais de futebol, além dos seus familiares com ações hospitalares e sociais.

Na sede do projeto, Santoro foi cercado pelos pequenos atletas, e recebeu as boas-vindas do coordenador geral André Pereira, um descobridor de craques da bola, que luta para manter firme a escolinha em Belford Roxo.



“Que homenagem marcante eu recebi que foram os abraços de agradecimento da criançada, e as palavras sinceras de agradecimento do meu amigo André. Eu fico muito feliz em ver o sorriso no rosto de cada criança, e mais feliz em saber o quanto estamos mudando a vida de cada uma delas. A criança no esporte é uma causa que sempre defenderei com unhas e dentes, pois sei que trará glórias para nossa nação, no futuro. Ao cuidar da saúde e do bem-estar de cada um, estamos dando alicerce para um corpo e uma mente sã. Que Deus os proteja!”, disse Leandro Santoro.

O Centro de Formação de Atletas Belford Roxo é uma franquia oficial do Volta Redonda FC, e uma porta de entrada para as categorias de base do clube, que atualmente está na Série C do Campeonato Brasileiro.