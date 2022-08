Técnico Ricardo Sigolo e auxiliar técnico Cacá do Raça, realizando treino - Divulgação

Técnico Ricardo Sigolo e auxiliar técnico Cacá do Raça, realizando treinoDivulgação

Publicado 12/08/2022 18:16 | Atualizado 12/08/2022 18:32

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-17 encara o CAAC Brasil, neste domingo (14/08), às 14h45, no Campo do Anchieta, pela sétima e última rodada do Campeonato Carioca da Série C. Os Sinistrinhos de Bel estão em terceiro lugar na classificação da primeira fase. Vitória garante a classificação para as semifinais. Em caso de derrota ou empate, o clube belforroxense também avança de fase, desde que Paraty e Unisousa não vençam seus jogos.



“O grupo vem evoluindo, um sinal que nosso trabalho tem dado certo. Estamos nos preparando para fazer uma boa partida, realizando treinos diários para melhorar as condições táticas e físicas dos jogadores, pois nossa meta é conseguir bons resultados nos próximos jogos”, disse o técnico Ricardo Sigolo.



Lateral direito Ronaldinho (E), goleiro Wesley e volante Yuri Pit, durante o treino na Vila Olímpica de Belford Roxo Divulgação

Os treinos físicos e táticos estão sendo realizados diariamente, no Estádio Nélio Gomes ou na Vila Olímpica de Belford Roxo, no período da tarde, acompanhado pela comissão técnica.

No último domingo, a equipe do Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-17, ganhou o Unisouza por 2 a 1, com direito a um gol de bicicleta do volante Yuri Pit e um de pênalti do lateral direito Ronaldinho. Também mereceram destaque as belíssimas defesas do goleiro Wesley.



O jogo será transmitido ao vivo pela Rádio Gama Esportiva.