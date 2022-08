Durante a capacitação foi promovida uma ginástica laboral com uma fisioterapeuta - Zayra Lisboa/PMBR

Durante a capacitação foi promovida uma ginástica laboral com uma fisioterapeutaZayra Lisboa/PMBR

Publicado 12/08/2022 17:15 | Atualizado 12/08/2022 17:32

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo finalizou, nesta sexta-feira (12/08), a capacitação de notificação relacionada ao trabalho dessa semana. Durante os encontros, também foi abordado sobre o que é um acidente de trabalho de uma forma geral e saúde do trabalhador até chegar nas fichas de notificações relacionadas ao trabalho. O treinamento foi voltado para aproximadamente 230 profissionais como enfermeiros, técnicos de enfermagem, radiologista, técnicos em radiologia, psicólogos, assistentes sociais, auxiliares de serviços gerais, administrativo, epidemiologia, manutenção e estagiários.

Na capacitação aconteceu uma aula prática com acidentes de trabalho e a maneira que as fichas de notificações devem ser preenchidas. No último dia, a turma fechou com chave de ouro participando de uma ginástica laboral com uma fisioterapeuta, prática essa que o setor está tentando implantar na cidade com o apoio do secretário de Saúde, Christian Vieira.

A capacitação é voltada para cerca de 230 profissionais de saúde Zayra Lisboa/PMBR De acordo com o diretor da Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador, Wagner Matheus, que também é engenheiro, o objetivo da capacitação é orientar os profissionais de saúde quanto ao preenchimento da ficha de Notificação Relacionada ao Trabalho de uma forma correta. “Dessa maneira conseguiremos atingir a meta para recebermos recursos para as nossas ações em saúde do Trabalhador dentro da cidade. E assim a saúde do trabalhador irá contemplar as urgências e emergências do município (Hospital Municipal, UPA Bom Pastor, UPA Lote XV e Samu”, explicou Wagner.

Prestigiaram a capacitação a coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Metro I (CEREST), Paula Almeida, responsável por sete municípios incluindo Belford Roxo; a diretora geral do Hospital Municipal, Elaine Marcelino, o diretor médico do Hospital Municipal, Raphael Abdala, o diretor de urgência e emergência do Samu, André Ronaldo de Oliveira e o enfermeiro chefe do Samu, David Gláucio da Silveira.