Representantes de Secretarias, instituições e sociedade civil participaram do evento e tiveram suas dúvidas esclarecidas - Rafael Barreto / PMBR

Representantes de Secretarias, instituições e sociedade civil participaram do evento e tiveram suas dúvidas esclarecidasRafael Barreto / PMBR

Publicado 11/08/2022 17:55 | Atualizado 11/08/2022 17:55

Vereadores, representante da Águas do Rio e da Agenersa debateram a questão da água e do saneamento Rafael Barreto / PMBR

O secretário Igo Menezes mostrou a necessidade de se colocar um comitê de saneamento em cada bairro Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Secretaria de Saneamento de Belford Roxo realizou, nesta quinta-feira (11/08), uma audiência pública, na Câmara de Vereadores, com o objetivo de debater o atual contrato de concessão de água e esgoto – saber com mais detalhes as propostas da Águas do Rio para a cidade – e sobre as políticas públicas da Secretaria. Representantes de Secretarias, instituições e sociedade civil participaram do evento e tiveram suas dúvidas esclarecidas.Segundo o secretário municipal de Saneamento, Igo Menezes, o assunto debatido é um bem precioso, que é a água, a esperança das pessoas de terem água nas suas casas e esgoto tratado. “Precisamos pensar no futuro de bens que podem acabar se não forem tratados de forma correta, e o momento é agora. A Secretaria tem esse papel e missão, acompanhar esse trabalho da Águas do Rio. Hoje com a audiência, vamos fazer também a Conferência Municipal de Saneamento, eleger o Conselho de Saneamento. Uma das grandes políticas públicas de saneamento é colocar um comitê em cada bairro da cidade para dialogar diretamente com o morador, lá na ponta”, explicou Igo.Para o diretor superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini, é um prazer discutir sobre o assunto com a população. “Sabemos da questão histórica do abastecimento, principalmente nas cidades da Baixada. Mas a empresa está preparada para isso. Estamos elaborando planos diretores de água e esgoto onde vamos ter todo o cronograma de atuação. Mas só aqui em Belford Roxo, mais de 75 mil pessoas foram beneficiadas pelas melhorias no abastecimento. Esse é um processo corriqueiro e dinâmico que vai acontecer ao longo dos anos, fazendo sempre os investimentos e recuperando os ativos. É um trabalho grandioso que em breve teremos um resultado para a população”, afirmou Cleyson.O representante da Agência Reguladora de Energia e Saneamento (Agenersa), Robson Cardinelli, explicou o papel da agência na concessão. “Nosso papel, previsto até na legislação federal, é fundamental para o acompanhamento e cumprimento das metas contratuais estabelecidas. Assim como a execução dos investimentos previstos para o alcance dessas metas”, resumiu Robson.