Cidadãos belforroxenses participam ativamente das ações do Cidadania em AçãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 09/08/2022 20:23 | Atualizado 09/08/2022 20:28

O evento integra as ações da campanha do "Agosto Lilás", mês de combate à Violência Contra a Mulher Divulgação

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo, realiza nesta quarta-feira (10/08), mais uma edição do projeto. Dessa vez, os moradores do Condomínio Vicenza, na Estrada Mário Santana, no Vale das Mangueiras, vão ter acesso a diversos serviços, das 9h às 12h. Ainda no pacote, o ônibus Estação Mulher vai estacionar no local realizando atendimentos e marcando exames voltados para as mulheres.Os serviços ofertados serão: vacina contra a Covid-19; testes rápidos da Covid-19; Vale Social; serviços jurídicos; CPF; certidão de antecedentes criminais estadual e federal; declaração de isenção do IR; quitação eleitoral; agendamento Riocard sênior; ouvidoria; exame de vista; Cadastro Único; Auxílio Brasil; isenções de identidade, certidão de nascimento, casamento e militar; certidão de óbito; retificação de certidões; casamento civil; cartão do SUS; Vaga Legal; e passe interestadual, entre outros.