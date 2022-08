Os alunos contarão com aulas práticas e teóricas realizadas três vezes na semana, com duração aproximada de dois meses para o término do curso - Divulgação / Eduardo Almeida

Publicado 08/08/2022 20:43 | Atualizado 08/08/2022 21:25

Os alunos contarão com aulas práticas e teóricas realizadas três vezes na semana, com duração aproximada de dois meses para o término do curso. O projeto já impactou mais de três mil pessoas, contribuindo com a oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho. Belford Roxo - Com o intuito de utilizar a gastronomia como ferramenta de inclusão social e profissional, a multinacional Bayer patrocina o novo ciclo do projeto. A iniciativa oferece 80 vagas para um curso gratuito de gastronomia, com aulas presenciais no Clube Bayer, em Belford Roxo. O cronograma do curso inclui ainda módulos de aprendizagem voltados à gestão, educação financeira e ao marketing. O objetivo é que os alunos que concluírem o curso estejam aptos para conquistar oportunidades de trabalho em restaurantes ou até mesmo abrir seu próprio negócio na área. As inscrições são realizadas pela internet entre os dias 08 e 12 de agosto. Basta acessar e preencher este formulário digital Os alunos contarão com aulas práticas e teóricas realizadas três vezes na semana, com duração aproximada de dois meses para o término do curso. O projeto já impactou mais de três mil pessoas, contribuindo com a oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho.

A área de gastronomia precisou se reinventar durante a pandemia de covid-19 e ganhou notoriedade principalmente pelo empreendedorismo e fortalecimento do delivery. Considerando agora o contexto de pós-pandemia, a profissionalização se torna ainda mais importante e impulsiona o mercado gastronômico. Ana Isabel dos Santos, Gerente de Relações com a Comunidade do Parque Industrial de Belford Roxo e uma das líderes de Inclusão e Diversidade na unidade da Bayer na cidade, explica a importância de parcerias como esta:

O projeto “Diamantes na Cozinha” nasceu em 2016 e foi idealizado pelo chef João Diamante, um jovem negro do Complexo do Andaraí que, após passar por diversos projetos sociais e atingir sucesso profissional, decidiu contribuir para a realização de sonhos com retorno às comunidades locais.



Pré-requisitos e processo seletivo “Esta iniciativa está diretamente ligada ao propósito da Bayer. E, mais do que isso, contribuímos para importantes objetivos de desenvolvimento sustentável, como fome zero, educação de qualidade, emprego digno, crescimento econômico e redução das desigualdades. Em muitos casos, o empreendedorismo acontece mais por necessidade do que por oportunidade. Esta é uma realidade principalmente para grupos minorizados. Nosso desejo é oferecer esta oportunidade a quem se encontra em situação de vulnerabilidade como alternativa para empregabilidade”, conclui Ana Isabel.O projetonasceu em 2016 e foi idealizado pelo chef João Diamante, um jovem negro do Complexo do Andaraí que, após passar por diversos projetos sociais e atingir sucesso profissional, decidiu contribuir para a realização de sonhos com retorno às comunidades locais.

Para participar do projeto não é necessário ter experiência em gastronomia. O programa é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social, maiores de 18 anos, com Ensino Fundamental completo e residentes de Belford Roxo. Além da avaliação dos pré-requisitos, o processo seletivo contemplará dinâmicas de grupo. As inscrições ocorrem entre os dias 08 e 12 de agosto.

Mais informações no link do edital: https://drive.google.com/file/d/1fHd02eMvzw6NPP2-PKYg4ywdUdPrcakB/view