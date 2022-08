O zagueiro Rafael, autor do gol do título, ergue o troféu da Série C do Cariocão - Matheus Sanches / SEBR

Publicado 07/08/2022 20:36 | Atualizado 07/08/2022 21:03

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo é a grande campeã da Série C do Campeonato Carioca. O Belzão justificou a melhor campanha em toda a competição, derrotando o Rio de Janeiro por 1 a 0, neste domingo (07/08), no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. O zagueiro Rafael marcou o gol do título para delírio dos quase mil torcedores presentes com uma linda festa no estádio. As duas equipes garantiram o acesso para a Série B2 do Estadual, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), que começa já em setembro.



Jogadores do SE Belford Roxo comemoram o gol marcado por Rafael (fazendo coração) Matheus Sanches / SEBR



A partida foi bastante equilibrada com poucas oportunidades criadas para os dois times demonstrando a tensão que marca uma grande final. Coube ao zagueiro Rafael marcar o gol do título. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o defensor aproveitou uma boa cobrança de escanteio, para de cabeça mandar a bola para o fundo das redes.



O elenco da SE Belford Roxo posado antes da final no Estádio Nélio Gomes Edson VHL / SEBR Após o apito final, foi uma explosão de alegria nas arquibancadas. O delegado da partida, Alexandro Araújo, entregou o troféu e as medalhas aos campeões. Ao todo, na Série C do Estadual, foram 13 vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Jogadores erguem o troféu da Série C do Estadual, ao lado de torcedores, no gramado do Estádio Nélio Gomes Divulgação / SEBR A Sociedade Esportiva Belford Roxo conquistou seu primeiro título oficial em dois anos de fundação.

O técnico Diego Brandão com o troféu do título da Série C do Carioca Matheus Sanches / SEBR O presidente do clube, Reginaldo Gomes, e o técnico Diego Brandão, foram duas figuras bastante celebradas dentro do campo, assim como, todo o elenco e os profissionais do clube.

O presidente Reginaldo Gomes comemora com um torcedor o título da Série C do Estadual Edson VHL / SEBR