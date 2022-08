O técnico Diego Brandão comandou diversos treinos táticos durante a semana de olho na grande final - Divulgação

Publicado 05/08/2022 18:48

O técnico Diego Brandão no treinamento apronto antes da final da Série C Divulgação

Belford Roxo - Será uma grande festa com todas as torcidas reunidas, na grande final do Campeonato Carioca da Série C, neste domingo (07/08), às 14h45, no Estádio Nélio Gomes, entre o Sociedade Esportiva Belford Roxo e o Rio de Janeiro. A diretoria do Belzão juntamente com os patrocinadores estão liberando a troca de ingresso por 1kg de alimento não perecível que será entregue a instituições de caridade.“A conquista da ascensão para a Série B é um fato histórico e motivo de muita festa para nossa cidade. Para encerrarmos com chave de ouro a competição vamos em busca do título de campeão. Mais uma vez agradeço a todos os amigos, colaboradores, equipe técnica e jogadores Mas é importante frisar que nosso clube tem um caráter social, por isso iremos trocar gêneros alimentícios por ingressos para doarmos entidades do município. Convido a todos para participar dessa festa de solidariedade”, disse o presidente do Belford Roxo, Reginaldo Gomes.Na etapa classificatória, o SE Belford Roxo foi o líder absoluto do campeonato da Ferj. Na fase semifinal, eliminou o Atlético Carioca, do ex-goleiro do Flamengo Bruno, com um empate e uma vitória. O técnico Diego Brandão realizou treinos táticos durante toda semana e declarou que todos os jogadores estão com boa condição física para enfrentar o time de Duque de Caxias, logo, poderá manter a mesma escalação que participou do último jogo.Os ingressos podem ser retirados antecipadamente neste sábado (06/08), das 9h as 14h, na secretaria do clube, na Rua Umbelina Barcelos, 192, bairro Hinterlândia, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Não serão realizadas trocas no dia do jogo.Após o jogo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), entregará o troféu ao time vencedor. Os dois times garantiram o acesso para a Série B2 do Estadual.