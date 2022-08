O Cidadania em Ação levou uma série de serviços para Santa Amélia - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 05/08/2022 17:44 | Atualizado 05/08/2022 17:46

Belford Roxo - Abrindo o mês de mobilização sobre o Agosto Lilás, a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo (Semascm), realizou nesta sexta-feira (05/08), o Cidadania em Ação em alusão a conscientização pelo Fim da Violência contra a Mulher. A edição contou com serviços de assistência social, orientações, saúde, beleza e muitos outros em Santa Amélia, próximo ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceambel), equipamento que atende mulheres vítimas de violência. A próxima acontecerá no dia 10 de agosto, no Condomínio Vicenza, situado na Estrada Mário Santana, 818, Vale das Mangueiras.



Os serviços oferecidos foram: vacina contra a Covid-19; testes rápidos da covid-19; vale social; serviços jurídicos; CPF; certidão de antecedentes criminais estadual e federal; declaração de isenção do IR; quitação eleitoral; agendamento Riocard sênior; ouvidoria; exame de vista; Cadastro Único; Auxílio Brasil; isenções de identidade, certidão de nascimento, casamento e militar; certidão de óbito; retificação de certidões; casamento civil; cartão do SUS; vaga legal; e passe interestadual e muitos outros.



A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, destacou que a ação é específica para o Agosto Lilás reunindo vários órgãos da cidade, inclusive o Ceambel que atende mulheres vítimas de violência. “Estamos amparando e levando os serviços do município para as mulheres serem assistidas e encaminhadas se necessário. Temos um planejamento para todo o mês e não vamos parar por aí. A conscientização existe e vai se estender aos demais meses. Estamos juntas nessa luta, unindo forças para dar um basta nessa violência”, afirmou Brenda.



Durante a ação, o presidente institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro, explicou que o Hospital Fluminense tem a sala lilás voltada para escutar e acolher as mulheres vítimas de violência e sua família. “Além desta, estamos com mais três espaços no Xavantes, Shangrilá e Nova Aurora, unindo a Clínica da Mulher e a Semascm conosco para atender com qualidade essas mulheres que muitas vezes sofrem um preconceito social e tem medo dos parceiros”, informou.



Primeiro atendimento



Camila Silva aproveitou a ação tirar documentos e cuidar da beleza Rafael Barreto / PMBR



Moradora do Barro Vermelho, Camila Silva Leão, 33 anos, soube da ação social pelas redes sociais. Ela disse que estava precisando tirar a carteira de trabalho digital e aproveitou para pegar encaminhamento para mamografia e cuidar da beleza fazendo uma bela trança. "Todos esses serviços juntos em um único lugar facilitam muito, podemos tirar os documentos todos juntos e dá para vir a pé. E além disso, tem gente que não tem dinheiro de passagem para ir em vários lugares. Vim com a minha mãe que já estava no balcão de emprego", disse Camila. Assim como Santoro, a secretária especial da Saúde à Mulher, Priscila Musser, destacou a parceria com a Semascm e esse específico pela saúde da mulher. "Sabemos que a ação social abrange vários serviços, mas ter o ônibus do Estação Mulher com atendimento específico é essencial. Muitas delas têm afazeres, cuidam da casa, dos filhos e acabam não conseguindo ir até a Clínica da Mulher, por isso estamos indo até elas. Por aqui realizamos o primeiro atendimento e as encaminhamos para exames e outras consultas", garantiu Priscila.