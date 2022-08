Os profissionais da Caixa Econômica foram recebidos pelo secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes (camisa azul), e pela equipe da Secretaria Municipal de Obras - Divulgação

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo recebeu, nesta quinta-feira (04/08), a visita dos representantes da Caixa Econômica Federal, o arquiteto Marcelo Imoto e o supervisor Jéferson Machado, que realizaram uma vistoria final, visando a aprovação das obras realizadas no espaço esportivo. Eles foram recebidos pelo secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, e pela equipe da Secretaria Municipal de Obras de Belford Roxo.

“Começamos há alguns meses com as obras de reforma da nossa vila para garantir mais conforto e segurança para as pessoas que praticam atividades esportivas e para as instituições que usam esse que é o maior espaço esportivo de Belford Roxo. Por isso, hoje é um dia importante para nós porque, recebemos os profissionais da Caixa Econômica para a inspeção das obras e fomos elogiados. Isto é fruto do trabalho do prefeito Waguinho que tem incentivado os esportes com construções de praças poliesportivas e escolas com quadras de esportes, em todas as regiões de Belford Roxo”, disse o secretário Rodrigo Gomes.

A Vila Olímpica de Belford Roxo, oferece as seguintes atividades: atletismo, futebol soçaite, basquete, voleibol, circuito funcional, ginástica localizada, aeróbica, GAP, dança de salão, pilates de solo, pilates com bola, treinamento funcional, karatê, fitdance adulto, capoeira e futsal. Atualmente, o local recebe centenas de pessoas diariamente, entre alunos das escolinhas, atletas e visitantes que vão fazer suas caminhadas.