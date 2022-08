Luana Silva vacinou cinco cachorros e dois gatos na ação que aconteceu no Parque Amorim - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 04/08/2022 17:49 | Atualizado 04/08/2022 17:51

Belford Roxo - A vacinação antirrábica está intensificada em Belford Roxo. Através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses da Secretaria de Saúde está realizando várias ações durante a semana. Na última quarta-feira (04/08), a equipe esteve nos bairros Parque Amorim, Vale do Ipê e Jardim do Ipê aplicando as doses em cachorros e gatos. Nesta sexta-feira (05/08), a vacinação retornará ao Parque Amorim, na Praça Jardim Brasil, a partir das 9h. Desde o início do ano, já foram vacinados 7.092 (sendo 5.541 cachorros e 1.551 gatos) em ações e 160 (103 cachorros e 57 gatos) em domicílio.

A moradora Luana Silva, 34 anos, levou cinco cachorros e dois gatos para se imunizarem na ação que aconteceu no Parque Amorim. Ela explicou que os cachorros são adotados e que todo o cuidado é necessário. “Soube da vacinação pela internet e como são muitos animais, foi uma vitória, pois sairia muito caro. Agora já economizamos até para a ração deles. E é necessário vacinar para prevenir e livrar nossos bichinhos de doenças. O trabalho da prefeitura está sendo maravilhoso, vacinando a todos, não só os animais, mas como a gente também. A saúde está de parabéns”, afirmou Luana.

Desde o início do ano, já foram vacinados mais de sete mil cães e gatos Rafael Barreto / PMBR O subsecretário de Saúde, Brayan Lima, destacou que a campanha está percorrendo o maior número de bairros possíveis e que só essa semana já foram para três locais diferentes. “Nosso objetivo é atingir a meta da vacinação em toda a cidade e atingir 80% da população animal entre cães e gatos ajudando a prevenir a raiva”, explicou Brayan.