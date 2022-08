O presidente de Honra, Rodrigo Gomes (E), Carlinhos do Salgueiro, presidente Reginaldo Gomes e o carnavalesco Lucas Milato - Divulgação

Publicado 03/08/2022 23:17 | Atualizado 03/08/2022 23:17

Belford Roxo - O consagrado coreógrafo Carlinhos do Salgueiro assumiu o comando da direção de coreografia e performance da Inocentes de Belford Roxo para o Carnaval de 2023, a convite do presidente Reginaldo Gomes. O artista se reuniu com a direção da escola, na tarde desta quarta-feira (03/08), no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, no evento em comemoração a ascensão do Sociedade Esportiva Belford Roxo para a Série B2 do Campeonato Carioca. O clube de futebol profissional é oriundo da agremiação.

"Tenho que começar agradecendo aos meus amigos, Reginaldo Gomes e Rodrigo Gomes, por me confiar essa missão tão importante na Inocentes em um cargo que exige responsabilidade e muita dedicação, pois meu trabalho tem que funcionar e causar impacto visual no desfile. Vou repetir sempre que o meu caso de amor com Belford Roxo já dura a alguns anos, tenho na minha galeria um prêmio que recebi ao desfilar em 2015. E sempre que tenho oportunidade vou na quadra e nos eventos. Enfim, estou muito feliz em mais um ano fazer parte da família Inocentes. E vamos rumo ao campeonato”, disse Carlinhos do Salgueiro.



A relação do coreógrafo com a Caçulinha da Baixada começou em 2011, quando assumiu a coordenação da ala de passistas da agremiação. Em 2015, foi destaque em uma das alegorias. Em 2016, representou Xica da Silva, no enredo sobre Cacá Diegues, e em 2022, foi um rei negro coroado em plena Sapucaí.

O enredo para o Carnaval 2023, do carnavalesco Lucas Milato, que será apresentado na Sapucaí tem como título: “Mulheres de barro ”, e fala sobre as paneleiras de Goiabeiras, da cidade de Vitória, Espírito Santo. Elas são grandes mulheres artesãs, que produzem panelas de barro. A agremiação será a última a desfilar, no sábado de Carnaval, pela Série Ouro, da Liga-RJ.