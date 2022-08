A mobilização do Ceambel tem como objetivo alertar para a violência doméstica - Rafael Barreto / PMBR

A mobilização do Ceambel tem como objetivo alertar para a violência domésticaRafael Barreto / PMBR

Publicado 02/08/2022 18:24 | Atualizado 02/08/2022 18:26

Belford Roxo - O Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel) abriu, nesta terça-feira (02/08), o "Agosto Lilás", mês de Conscientização pelo Fim da Violência contra a Mulher, com uma mobilização no sinal em frente ao equipamento que fica no bairro Santa Amélia enfatizando que a violência doméstica precisa ter um basta. Durante a ação foram distribuídos vasos de plantas com a mensagem de reflexão “Mulheres são como flores. É necessário regá-las com amor!” e informativos de como obter ajuda em situação de violência doméstica e familiar. A campanha é realizada no mês de agosto devido ao aniversário da Lei Maria da Penha, sancionada no dia 7 de agosto de 2006.



A coordenadora especial do Ceambel, Cristina de Souza, explicou que as mulheres que estejam precisando de ajuda podem procurar o equipamento ou ligar para 180 ou 190. “Ainda temos o telefone 2761-6604 e whatsapp 21 98157-5776. Mas a vítima também pode se dirigir à DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) mais próxima. O Ceambel dará todas as orientações necessárias para essa mulher sair do ciclo de violência. Ela terá o acolhimento de assistente social, advogadas, psicóloga e psicopedagoga para os seus filhos menores de idade. E se for necessário, ela terá todo o amparo para ser encaminhada à rede de atendimento na área social, saúde, empregabilidade e educação”, disse.



Durante o ato, foram exibidas palavras e frases para reflexões Rafael Barreto / PMBR