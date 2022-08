Belford Roxo

Estádio Nélio Gomes promete lotação máxima no jogo decisivo do SE Belford Roxo no domingo (31/07)

Partida de volta da semifinal da Série C do Campeonato Carioca acontece, às 14h45, no bairro Hinterlândia. Empate garante os belforroxenses na final e vale o acesso à Série B2 do Cariocão

Publicado 30/07/2022 21:53 | Atualizado há 2 dias