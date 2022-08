Após o apito final, os jogadores do SE Belford Roxo foram comemorar com os quase mil torcedores que prestigiaram a partida - Edson VHL / SEBR

Publicado 31/07/2022 20:12 | Atualizado 31/07/2022 20:49





Santos (sem camisa) marcou o gol que decretou a vitória contra o Atlético Carioca Matheus Sanches / SEBR Belford Roxo – Depois de bater na trave em 2021, quando terminou na terceira colocação, o Sociedade Esportiva Belford Roxo está na final da Série C do Campeonato Carioca. O Belzão não deu sopa para o azar, ao derrotar, neste domingo (31/07), o Atlético Carioca por 2 a 1, no Estádio Nélio Gomes, empurrado por quase mil torcedores que comparecem ao estádio no bairro Hinterlândia. Marcos Felipe e Santos marcaram os gols do triunfo que garantiu não só a vaga na final da competição contra o Rio de Janeiro, que eliminou o Império Serrano, bem como o acesso para a Série B2 da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), que começa em setembro.

O SE Belford Roxo foi sempre dominante na partida empurrado pelos torcedores belforroxenses que desde cedo, já faziam uma bonita festa no Estádio Nélio Gomes. Os comandados do técnico Diego Brandão abriram o marcador, aos 12 minutos do primeiro tempo. O meia Marcos Felipe roubou a bola no meio, fez uma jogada limpando o primeiro marcador, e mandou um chute de fora da área que bateu com efeito na trave, e entrou, abrindo o placar.



O técnico Diego Brandão comandou os jogadores do SE Belford Roxo no acesso para a Série B2 do Estadual Divulgação / SEBR



O presidente do SE Belford Roxo, Reginaldo Gomes, foi ovacionado pelos atletas Divulgação / SEBR Na volta do intervalo, o Atlético Carioca empatou aos quatro minutos. Porém, aos 28, o meia Fernando bateu uma falta cruzando a bola para o atacante Santos que de cabeça fez o gol da vitória, do acesso e da classificação para a final da Série C. O time de São Gonçalo ainda teve o técnico Eric Rodrigues expulso na etapa final.Após o apito final do árbitro, a festa tomou conta do estádio. O clube conseguiu o acesso no seu segundo ano de fundação, para delírio dos torcedores do SE Belford Roxo.

A final da Série C do Campeonato Carioca, entre o SE Belford Roxo e o Rio de Janeiro, acontece no próximo domingo (07/08), às 14h45, no Estádio Nélio Gomes, em partida única. O SE Belford Roxo tem a vantagem de decidir em casa, pela melhor campanha na primeira fase da competição.

Os autores do gols da vitória do SE Belford Roxo, Marcos Felipe e Santos Divulgação