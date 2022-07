O Estádio Nélio Gomes deverá contar com grande presença de público no jogo decisivo contra o Atlético Carioca - Divulgação

O Estádio Nélio Gomes deverá contar com grande presença de público no jogo decisivo contra o Atlético CariocaDivulgação

Publicado 30/07/2022 21:53 | Atualizado 30/07/2022 22:00

Belford Roxo – Num jogo que promete lotação total no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, o Sociedade Esportiva Belford Roxo encara neste domingo (31/07), às 14h45, o Atlético Carioca, para assegurar vaga na final do Campeonato Carioca da Série C, diante da equipe de Itaboraí, do ex-goleiro do Flamengo, Bruno.

A grande novidade é que empresários patrocinadores do SE Belford Roxo estão distribuindo ingressos gratuitos para os torcedores até o início da partida.



"Só tenho que agradecer a todos os amigos e patrocinadores que fizeram o mutirão, compraram centenas de ingressos para distribuir para os torcedores. A procura no estádio tem sido muito boa, mostrando que a nossa cidade é o décimo segundo jogador. Sou grato a todos que abraçaram o sonho de ver nosso time subindo de divisão. Nossa equipe é a melhor do Cariocão, pois temos grandes jogadores que querem vencer. Com a força de todos a vitória tem que ser nossa!", disse o presidente do clube, Reginaldo Gomes.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes (E), o prefeito Waguinho um dos incentivadores do SE Belford Roxo e presidente do clube, Reginaldo Gomes Divulgação No primeiro jogo de ida da semifinal, em Itaboraí, o placar foi 0 a 0. Empate ou vitória garante o Sociedade Esportiva Belford Roxo na final, além de garantir o acesso à Série B2 do Estadual.