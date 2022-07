Presidente de Honra, Rodrigo Gomes (E), Gustavo Barros, e presidente, Rodrigo Gomes - Divulgação

Publicado 29/07/2022 18:52 | Atualizado 29/07/2022 18:53

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo, com a filosofia de agregar profissionais que venham somar para buscar uma vaga no Grupo Especial, contratou essa semana o empresário Gustavo Barros, para ser o vice-presidente de Carnaval para o desfile de 2023.

“Mesmo sendo amigo do presidente Reginaldo Gomes, e está sempre presente nos eventos da Inocentes, fiquei surpreso com o convite, pois sempre tive vontade de trabalhar na escola, que considero uma das grandes potencias da Série Ouro, que já esteve no Grupo Especial em 2013 e vem todo ano apresentando grandes carnavais. Estou contente por me juntar a uma equipe de profissionais que fazem um trabalho de excelência. Sei que para 2023 está sendo preparado um desfile para ficar na história e vamos brigar pelo título”, disse o novo vice-presidente.

Luiz Gustavo Lobo Barros, é um empresário, com passagens em várias escolas de samba, presidiu a Unidos da Ponte de São João de Meriti, na Série Ouro e a LIESB, estando à frente de todas as questões relacionadas aos desfiles das escolas de samba da Intendente Magalhães. Na direção de Carnaval atuou na Unidos da Ponte, Império Serrano, Em Cima da Hora, Unidos de Bangu, Alegria da Zona Sul e também em vários estados brasileiros e no exterior.

“Gustavo veio para somar com a família Inocentes não só por ser um bom gestor experiente, mas também por ser uma pessoa que sempre nos ajudou quando precisamos, fazendo o possível e o impossível para nos atender. Estamos montando um time para ser campeão. Seja bem-vindo!”, falou o vice-presidente administrativo Leandro Santoro.

O vice-presidente administrativo, Leandro Santoro, destacou a importância da chegada de Gustavo Barros Divulgação Para 2023 foram renovados os seguintes cargos: do diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco; diretora geral de barracão, Sandra Dinha; diretora artística de alegorias, Luana Rios e diretora de atelier, Maria da Penha.

A Caçulinha da Baixada, será a última agremiação da Série Ouro da Liga-RJ, a desfilar no Sábado de Carnaval, na Avenida Marquês de Sapucaí, com o enredo "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato, que fala sobre as paneleiras de Goiabeiras, da cidade de Vitória, Espírito Santo. Elas são grandes mulheres artesãs, que produzem panelas de barro.