O chefe de Epidemiologia Hospitalar, Ricardo Lopes, explicou que a hepatite é uma doença silenciosa e assintomática - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/07/2022 17:42 | Atualizado 28/07/2022 17:48

Belford Roxo - Para conscientizar a população de Belford Roxo, a Secretaria Executiva de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (28/07), um encontro sobre o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais no Centro de Atendimento e Controle Epidemiológico (Cace). Em forma de bate-papo, os profissionais passaram informações e orientações sobre sintomas, diagnóstico e tratamento.

Belford Roxo conta com 10 centros de testagem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h: Clínica da Mulher; Policlínicas Neuza Brizola, Santa Maria, Nova Aurora, Itaipu, Heliópolis, Parque São José; Cace, UPA Bom Pastor e USF Dona Isaura.



O chefe de Epidemiologia Hospitalar, Ricardo Lopes, explicou que por orientação do superintendente de Vigilância em Saúde, Rafael Felisberto, e do coordenador do programa IST/HIV Aids e Hepatites Virais, Luciano Bezerra, durante toda a semana foram feitas atividades em relação ao tema com testagem em vários pontos. Ele ainda explicou que a doença é silenciosa e assintomática, mas que o Cace tem uma equipe multidisciplinar e qualificada que faz o acompanhamento. “As testagens começaram a ser oferecidas nos bancos de sangue a partir dos anos 90, então antes disso algumas pessoas podem ter sido contaminadas sem saber e hoje estão na terceira idade e desenvolve hepatite. Aqui na cidade fazemos os exames para detectar e todo o tratamento”, garantiu Ricardo.



Também durante o encontro, a técnica em epidemiologia da equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS/BR), Valéria dos Santos informou que está sendo feito um estudo dos últimos anos com os casos confirmados em hepatites virais. “E em breve teremos uma noção para manter o controle e saber o porquê de estar avançando ou regredindo”, resumiu. Já a diretora da unidade, Helena Maria Cruz, aproveitou para destacar que o atendimento para a especialidade é realizado toda a sexta-feira, a partir das 8h. A pessoa pode marcar durante a semana a consulta e precisa ter em mãos encaminhamento ou algum exame positivado da hepatite.