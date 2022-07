O IFRJ - Campus Belford Roxo fica na Avenida Joaquim da Costa Lima, 2971, em frente ao 39º Batalhão da Polícia Militar - Divulgação / IFRJ Belford Roxo

Publicado 27/07/2022 21:18

Belford Roxo - O Campus de Belford Roxo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está, desde a última segunda-feira (25/07), com matrículas abertas online para as 105 vagas remanescentes referente aos cursos Técnico em Produção de Moda e Técnico em Artesanato, do Edital nº 42/2021.1) SINE Belford Roxo - Avenida Benjamin Pinto Dias, S/N - Belford Roxo;2) FUNBEL - Rua Adélia Sarruf, 39 - Areia Branca, Belford Roxo;E para obter informações sobre a Carteira Nacional do Artesão, o interessado poderá entrar em contato diretamente com a SETUR no endereço Rua Buenos Aires, 309 - Centro, Rio de Janeiro - RJAs matrículas são por ordem de envio da documentação e serão aceitas até 12/08/2022.O endereço de e-mail do setor é: matricula.secretaria.cbel@ifrj.edu.br e as aulas começam no dia 01 de setembro.