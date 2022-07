Anderson Peixoto está ministrando a capacitação para os novos orientadores de trânsito - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 26/07/2022 18:35 | Atualizado 26/07/2022 18:36

Belford Roxo - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo está promovendo esta semana um curso de capacitação para 28 novos orientadores de trânsito, que irão atuar em diversos bairros ajudando na fluidez do trânsito. Eles estão tendo aulas teóricas e, nos próximos dias, será a parte prática.

Na avaliação do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, a capacitação é fundamental para que os orientadores dominem as noções de trânsito para que possam prestar um serviço de qualidade à população. “Nossa demanda é muito grande, pois o município tem cerca de 80 km2. Os orientadores se juntarão aos agentes para darmos fluidez ao trânsito. Trabalhamos em várias frentes, como porta de escolas, travessias, entre outros pontos. Outro ponto a se destacar é que quero pedir aos motoristas que evitem colocar carros em cima de calçadas, pois é infração (além da multa, perda de 5 pontos na carteira) e impede o ir e vir das pessoas com pouca mobilidade

Secretário Marcelo Machado (ao centro), agente de trânsito Anderson Peixoto (à direita) e novos orientadores de trânsito Rafael Barreto / PMBR Durante as aulas, ministradas pelo agente de trânsito Anderson Peixoto, os alunos terão noções sobre o Código Brasileiro de Trânsito; como se comportar em um acidente e como funciona o seguro DPVAT, entre outros temas. “Nossa preocupação é capacitar bem esses agentes para que eles possam trabalhar pela fluidez do trânsito, dando sempre atenção ao pedestre em uma travessia, por exemplo. Essa semana são aulas teóricas, mas nos próximos dias iremos para as ruas fazer o que chamamos de laboratório, que é a prática dos agentes no trânsito”, destacou Anderson Peixoto, acrescentando que há um projeto-piloto para a Secretaria de Mobilidade Urbana capacitar os motoristas que se interessarem em conhecer a legislação.

Uma das mais animadas na capacitação é Viviane Gomes, 41 anos. Ela estava desempregada há dois anos e meio e vê no cargo de orientador uma chance de novo emprego e de poder ajudar a melhorar ainda mais o trânsito do município. “Estou feliz com a oportunidade, pois estava desempregada há um bom tempo. Estou pronta para ajudar, pois sou habilitada e tenho a visão do motorista sobre o trânsito. Agora estou no outro lado e com a função de orientar”, concluiu Viviane, que tem um casal de filhos.