A dona de casa Maria de Fátima Oliveira aproveitou o Cidadania em Ação para tirar a identidadeRafael Barreto / PMBR

Publicado 25/07/2022 17:26 | Atualizado 25/07/2022 17:31

Belford Roxo - Mais uma edição do "Cidadania em Ação" foi realizada com sucesso em Belford Roxo. A iniciativa atendeu 1.073 moradores, em Nova Aurora, que tiveram acesso aos serviços de: vacina contra a covid-19; testes rápidos da covid-19; vale social; serviços jurídicos; CPF; certidão de antecedentes criminais estadual e federal; declaração de isenção do IR; quitação eleitoral; agendamento Riocard sênior; ouvidoria; exame de vista; Cadastro Único; Auxílio Brasil; isenções de identidade, certidão de nascimento, casamento e militar; certidão de óbito; retificação de certidões; casamento civil; cartão do SUS; vaga legal; e passe interestadual. Ao todo, já foram realizados 117.724 atendimentos desde 2017.



A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, explicou que alguns dos serviços que compõem a ação social são oferecidos nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas), assistência Presente e Estação Mulher. “Sabemos que a procura é muito grande. Então, buscamos sempre levar à população todos esses serviços evitando o deslocamento, pois para muitas pessoas é bem distante. Dessa maneira realizamos um atendimento acolhedor e imediato”, garantiu Brenda.



Atendimento perto de casa



O Cidadania em Ação em Nova Aurora ofereceu uma série de serviços e fez mais de mil atendimentos Rafael Barreto / PMBR



Moradora do Recantus, a dona de casa Maria de Fátima de Oliveira, 64, aproveitou a ação social e foi tirar sua identidade. Ela aprovou o projeto e o atendimento. "É algo bom para quem precisa tirar os documentos. Eu estava necessitando há um bom tempo e não conseguia porque os locais são distantes. Fui muito bem atendida e esses serviços no mesmo local facilita muito para nós moradores", disse. Destacando a parceria para o projeto, a presidente da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), Clarice Santos, ressaltou essa união de forças para levar o acesso a esses direitos à população. "Sempre ajudamos no que for preciso, mas principalmente na parte de documentação. Percorremos os bairros para levar essa opção de não se deslocarem para locais longes", resumiu Clarice, ao lado da secretária especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser. "Assim como os demais serviços, também oferecemos na Clínica da Mulher. Mas muitas pessoas têm dificuldade de ir até a unidade. Então levamos esse primeiro atendimento e encaminhamos para exames, além de aferir pressão arterial e glicose nas ações", informou Priscila.