O governador Cláudio Castro, ao centro, recebeu o apoio dos presidentes das escolas de samba do Grupo de Acesso - Divulgação

Publicado 22/07/2022 18:59 | Atualizado 22/07/2022 19:02

Belford Roxo - O presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes, juntamente com os presidentes das Escolas de Samba do Grupo de Acesso (Série Ouro), participou nesta sexta-feira (22/07), de um encontro com o governador Claudio Castro (PL), na quadra do Império Serrano, em Madureira, para declarar apoio a sua candidatura nas próximas eleições e pedir mais atenção às agremiações do Acesso.

“O governador nos disse que o Samba e o Carnaval, não são só nos dias de folia e sim o ano todo, pois geram emprego o ano inteiro e Cultura. As pessoas estão equivocadas quando pensam que tudo é feito em três dias. O trabalho é o ano inteiro com milhares de profissionais exercendo sua profissão. Concordamos com as palavras do governador, pois o nosso trabalho é durante os 365 dias do ano, quando terminamos um carnaval, começamos outro. E nós do Grupo de Acesso temos muitas dificuldades, pois nossas subvenções são mais baixas que a do Grupo Especial e temos que colocar na avenida um desfile no mesmo padrão. Queremos que as autoridades nos olhem com mais respeito e carinho, porque somos em maior número de agremiações, componentes e comunidades. Vamos apoiar o Claudio Castro por sabermos que o mesmo lutará por nossa causa”, falou o presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes.



O presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes, ao lado do governador Cláudio Castro Divulgação

Também discursaram, o anfitrião e o presidente do Império Serrano, Sandro Avelar; o presidente da LigaRJ, Wallace Palhares e o presidente da Superliga, Clayton Ferreira.

O encontro em forma de almoço foi agendado pelo deputado estadual Dionísio Lins (Progressista), e participaram os presidentes das agremiações do Grupo de Acesso (Série Ouro).