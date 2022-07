A unidade móvel é um serviço totalmente gratuito para trazer esclarecimento ao consumidor - Divulgação

Belford Roxo - A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), realizará nesta sexta e sábado (22 e 23/07), em Belford Roxo, atendimentos e orientações jurídicas gratuitos aos consumidores belforroxenses. A ação acontecerá na Praça Expedicionário Eliaquim Batista, no Centro.



A unidade móvel é um serviço totalmente gratuito para trazer esclarecimento ao consumidor e abrir reclamações em relação ao consumo. O atendimento iniciará na sexta-feira (22/07), de 09h às 17h. Já no sábado (23/07), o horário de início será o mesmo, mas a ação terminará às 15h.

