O volante Asafe sendo abraçado pelos amigos, após marcar o primeiro gol da partida - Matheus Sanches / PMBR

Publicado 20/07/2022 20:09 | Atualizado 20/07/2022 20:21

A partida na Vila Olímpica de Caxias foi bastante disputada Matheus Sanches / SEBR

Belford Roxo - Nem a chuva, a torcida adversária, a arbitragem polêmica e a força do time da casa, conseguiram impedir que o Sociedade Esportiva Belford Roxo saísse, nesta quarta-feira (20/07), do Estádio Tele Santana, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, como vitoriosos, com o placar de 2 a 1 sobre o Rio de Janeiro. A partida foi válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca da Série C Sub-17, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Os gols foram de Asafe e Guilherme.“Graças a Deus o time conseguiu manter o equilíbrio emocional em campo e este fator foi fundamental para nossa vitória. Fizemos um jogo limpo, mesmo sofrendo pressão durante os noventa e cinco minutos de jogo e com um jogador a menos. Mostramos que temos garra e sabedoria e o resultado foram mais três pontos na competição”, disse o técnico do SE Belford Roxo, Ricardo Sigolo.A partida começou movimentada com vários lances perigosos para as duas equipes em um jogo que prometia ser disputado em igualdade, mas algumas polêmicas como faltas, expulsão e um pênalti que se converteu em gol para o Rio de Janeiro, agitaram a partida. Aos 18 minutos de jogo, Jadson cobrou o escanteio com perfeição, o volante Asafe aproveitou a brecha, e colocou a redonda no fundo da rede, abrindo o placar.Aos 42 minutos, o árbitro marcou um pênalti polêmico contra o Belford Roxo, que gerou descontentamento e revolta da torcida e da equipe belforroxense. O time da casa empatou.