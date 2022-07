Crianças acima dos 12 anos já estão recebendo a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/07/2022 16:40 | Atualizado 19/07/2022 16:45

Belford Roxo - A luta contra o Coronavírus continua em Belford Roxo. A Secretaria Municipal de Saúde está empenhada aplicando todas as medidas de segurança em suas unidades. Para ajudar no trabalho de prevenção, a cidade conta com 59 unidades de saúde fazendo o teste rápido RT-PCR (swab nasal) e de sorologia (sangue) e 35 unidades aplicando a vacina contra a Covid-19, sendo a 1ª e 2ª doses para todas as idades, a 3ª para pessoas acima de 12 anos e a 4ª para pessoas acima de 40 anos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Belforroxenses de todas as idades estão procurando os postos para se vacinarem Rafael Barreto / PMBR Além das unidades, uma tenda instalada no Shopping Nova Belford Roxo, no Centro, também aplica as doses e realiza a testagem rápida.

O município de Beford Roxo está realizando testes rápidos da Covid-19 Rafael Barreto / PMBR

1 - Clínica da Mulher;

2 - Policlínica Regional Neuza Goulart Brizola;

3 - Policlínica Nielson do Carmo;

4 - Policlínica Tamoios;

5 - Policlínica Regional de Heliópolis;

6 - Policlínica Itaipu;

7 - Policlínica Regional de Nova Aurora;

8 - Policlínica Regional Antonino Gomes de Oliveira;

9 - Policlínica Regional do Parque São José;

11 - Policlínica do Wona;

12 - Policlínica Regional do Parque Amorim;

13 - Policlínica Mariza Ribeiro da Silva;

14 - Policlínica Maria Lúcia Barboza de Carvalho.

Especializadas (vacinas):

1 - Clínica da Mulher;

2 - Policlínica Itaipu;

3 - Policlínica Maria Lúcia Barboza de Carvalho.

Somente pediátrica:

1- Policlínica Regional Neuza Goulart Brizola;

2- Policlínica Regional de Heliópolis;

3- Policlínica Regional de Nova Aurora;

4- Policlínica Regional Antonino Gomes de Oliveira;

5- Policlínica Regional do Parque São José;

6- Policlínica Regional do Parque Amorim.

A população está atenta para manter o cartão de vacinação em dia Rafael Barreto / PMBR

1- USF Bela Vista;

2- USF Bom Pastor I e II;

3- USF Bom Pastor III;

4- USF Ererê;

5- USF Sá Rêgo;

6- USF Jardim do Ipê I e II;

7- USF Maria Anésia;

8- USF Parque Amorim II e III;

9- USF Parque Amorim I;

10- USF Onofre Aniceto;

11- USF Parque dos Ferreiras;

12- USF Parque Esperança I e II;

13- USF Parque São José;

14- USF Antônio Francisco Ribeiro;

15- USF José Oscar Lima;

16- USF Vila Pauline I;

17- USF Vila Pauline II;

18- USF Vila São Luiz II;

19- USF Vilar Novo;

20- USF Xavantes I e II;

21- USF Xavantes III e IV;

22- USF Dona Isaura;

23- USF Edir Henrique Gandra;

24- USF Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco);

25- USF Santa Maria I, II e III;

26- USF Octacílio Ribeiro da Silva;

27- USF José Venâncio (Zé Cabeção);

28- USF Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa;

29- USF Rosa Sá Lourenço da Silva;

30- USF Maria Augusta de Oliveira Brasil;

31- USF Alfredo Ferreira Filho;

32- USF Luiz Carlos de Almeida (Buda);

33- USF Feliciano Araújo;

34- USF Nivaldo Cardoso de Moura;

35- UBS Casimiro Merelles;

36- UBS Ismael de Castro Rocha;

37- UBS Professora Jacira Pinto Leal;

38- UBS Manoel Batista Almeida Filho;

39- UBS Jorge Tayano Dias;

40- UBS Santa Marta;

41- UBS Antenor Paes Leme Pires (Seu Nonô);

42- UBS Maria de Fátima da Silva (Begônia);

43- UBS José Benachio;

44- UBS Alfredo Alencar;

45- UBS Jeferson da Silva Resende.

Vacinas:

1- USF Bela Vista;

2- USF Ererê;

3- USF Jardim do Ipê I e II;

4- USF Maria Anésia;

5- USF Onofre Aniceto;

6- USF Parque dos Ferreiras;

7- USF Parque Esperança I e II;

8- USF Antônio Francisco Ribeiro;

9- USF Vila São Luiz II;

10- USF Xavantes I e II;

11- USF Edir Henrique Gandra;

12- USF Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco);

13- USF Santa Maria I, II e III;

14- USF José Luiz de Oliveira (Zé do Trenzinho);

15- USF José Venâncio (Zé Cabeção);

16- USF Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa;

17- USF Rosa Sá Lourenço da Silva;

18- USF Nivaldo Cardoso de Moura;

19- UBS Ismael de Castro Rosa;

20- UBS Manoel Batista Almeida Filho;

21- UBS Jorge Tayano Dias;

22- UBS Santa Marta;

23- UBS Maria de Fátima da Silva (Begônia);

24- UBS José Benachio;

25- UBS Alfredo Alencar;

26- UBS Jeferson da Silva Resende.