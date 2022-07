Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher está entrando em contato com os contemplados e marcando o dia e horário para a retirada do cartão - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 18/07/2022 16:06 | Atualizado 18/07/2022 16:11

Belford Roxo - A equipe da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo está de prontidão na Estação da Cidadania, no bairro Piam, entregando os Cartões Recomeçar. O contato está sendo feito por telefone ou SMS com os 3.578 contemplados por ordem alfabética, e que fizeram o cadastro nas ações- edição especial para as pessoas atingidas pelas chuvas -, e nos 13 Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Já foram entregues 1.664 cartões.Os documentos a serem levados na convocação são: RG, CPF, comprovante de residência (nome da pessoa ou nome de algum componente do CadÚnico da mesma) e a folha resumo do CadÚnico.De acordo com a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, as pessoas que não comparecerem ou não responderem o contato para a busca do cartão serão chamadas novamente na repescagem assim que a listagem terminar na letra Z.