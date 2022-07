Após atendimento médico, o assaltante foi conduzido para 54ª DP, onde foi registrada a ocorrência - Divulgação / PCERJ

Publicado 18/07/2022 11:36 | Atualizado 18/07/2022 11:38

Belford Roxo – Guardas municipais de Belford Roxo prenderam, na noite deste domingo (17/07), o assaltante Gilberto Santana dos Santos, de 22 anos, quando ele tentava roubar o celular de uma adolescente, no bairro Santa Amélia. O criminoso foi denunciado pelos moradores locais que perceberam a ação do roubo e conseguiram deter o assaltante, que chegou a ser agredido com um soco.

Os guardas municipais conseguiram evitar o linchamento do ladrão, que foi para o Hospital Municipal de Belford Roxo, para receber atendimento médico.



Na sequência, o assaltante foi conduzido para a 54ª DP (Belford Roxo), onde foi registrada a ocorrência.