O "Arraiá do CAPS-AD" contou com elementos de culturas e regiões das festas julinas - Divulgação

Publicado 15/07/2022 17:42 | Atualizado 15/07/2022 18:13

A tradicional brincadeira de pescaria marcou presença na festa Divulgação

Danças típicas também fizeram parte das festividades Divulgação

Belford Roxo – O “Arraiá” do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) agitou a tarde desta quinta-feira (14/07), na Praça de Areia Branca, em Belford Roxo. O objetivo do “Arraiá CAPS-AD" foi possibilitar a integração entre os usuários da unidade e a comunidade local. A festividade estimulou competências importantes para a sociabilização, como, a cooperação, o divertimento, inclusão e o respeito.O “Arraiá” contou com elementos de culturas e regiões das festas julinas (danças, brincadeiras, barracas com doces, entre outros), que permite desenvolver a empatia e a noção de alteridade, bem como a tolerância e incentivo ao risco que o álcool e drogas causam na vida das pessoas.Atualmente o CAPS-AD, em Belford Roxo, funciona na Rua do Expedicionário Eliaquim Batista, 294, 2º andar, bairro Areia Branca.